Так він прокоментував в інтерв’ю #Буквам чутки, що ширяться в ЗМІ.

“Я чув про ці чутки. Дійсно, журналісти мене запитували про це. Поки що я не можу про це говорити, скажу вам чесно, але я не думаю, що я піду на мери. Я наразі не бачу за собою команди. Я наразі не бачу коштів на передвиборчу компанію, а це реально має бути, без цього не виграються жодні вибори – без грошей. І я не бачу умов як насправді можна провести реформи в Києві. Запит на реальні зміни – відсутній!” -сказав Омелян.

Він також згадав про розслідування, що фактично два клани забудовників зараз керують містом.

“І вони незмінні. Насправді, це десь віддзеркалення ситуації в країні. Тобто міняється обличчя, а оті люди, які сидять за лаштунками, маніпулюють усіма, вони там більш-менш сталі фігури. І, знаєте, якщо Кличко не справився, а Кличко – як би не було, у мене особисто до нього є пієтет як до людини світу, видатного боксера, людини, з якою з радістю вітаються політики Німеччини, США та інших країн – якщо він не зміг гримнути кулаком по столу і сказати трьом забудовникам: Ви зараз всі вийшли, громада затвердить новий генплан і на загальних підставах, прозорих правилах будуйте по Києву, то я не впевнений, що Омелян при такому ж самому зрості, але без жодної підтримки – зможе це зробити”, – сказав ексміністр.