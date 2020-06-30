Президент України Володимир Зеленський на нараді заявив, що екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян входить в ТОП-10 його персональних головних ворогів.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Цензор.нет”.

Омелян зазначив, що отримав таку інформацію від “друзів” з правоохоронних структур.

“З того, що мені розповіли окремі знайомі з “Слуг народу” і окремі знайомі силовики (які все ще працюють), – десь так воно приблизно і було. Вперше мені про це повідомили місяць тому. І хоча я розумію, що Зеленський не дуже “щасливий” від того, що я його постійно критикую, я до цього поставився спокійно … Про те, що він мене не любить, я знав. Це для мене не було відкриттям. Відкриттям стало те, що він дав вказівку правоохоронним органам просто відкривати кримінальні справи і змусити мовчати мене, інших людей з опозиції мовчати”, – розповів екс-міністр.

За словами Омеляна, на тому засіданні було близько 10 осіб – найближче оточення президента і окремі депутати. Розпорядження по Омеляну Зеленський дав силовикам по телефону.

“Це була цитата Зеленського, яку мені переказали”, – зазначив він.