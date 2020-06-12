Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, навіщо представники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводили у нього обшук.

Про це він написав у Facebook.

Омелян зазначив, що будинок, з якому проводили обшук, він з сім’єю орендує.

“Обшуки відбулися за рішенням суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який продав його ще в 2016 році”, – написав Омелян.

Він пояснив, що за фактом обшуку до нього особисто претензій немає, нічого не було вилучено.

“Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? За такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого.Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками”, – написав чиновник.

Також він звернувся з цього приводу до глави держави:

“Привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім’ями своїх політичних опонентів”.

У п’ятницю вранці, 12 червня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Раніше суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти ексміністра Омеляна.