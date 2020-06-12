Про це він написав у Facebook.
Омелян зазначив, що будинок, з якому проводили обшук, він з сім’єю орендує.
“Обшуки відбулися за рішенням суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який продав його ще в 2016 році”, – написав Омелян.
Він пояснив, що за фактом обшуку до нього особисто претензій немає, нічого не було вилучено.
“Про такі лихі 90-ті говорив Зеленський? За такою підставою завтра можуть зайти до будь-кого.Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками”, – написав чиновник.
Також він звернувся з цього приводу до глави держави:
“Привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду! Мої діти і дружина передають Вашій родині великі вітання! Ви таки повний совок, воюєте навіть з сім’ями своїх політичних опонентів”.
У п’ятницю вранці, 12 червня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
Раніше суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти ексміністра Омеляна.
- 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні. Сам Омелян заявив, що має намір добиватися притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.
- 14 вересня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Володимиру Омеляну у вигляді поруки і зобов’язав його здати всі паспорти.
- У лютому поточного року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно Володимира Омеляна.