Про це написав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в Facebook.
“Оскільки Зеленський із соратниками вже не вперше з візитом в арабських країнах, то мали б знати, що закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття — там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони”, — зазначив Омелян.
“Але, добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають”, — зіронізував політик.
- Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Катару запросив місцеві компанії долучитись до проєктів “Великого будівництва”.