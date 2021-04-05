Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані в рамках візиту до цієї країни окремі члени української делегації закинули ногу на ногу, що в арабській культурі є виявом грубої неповаги до співрозмовника.

Про це написав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в Facebook.

“Оскільки Зеленський із соратниками вже не вперше з візитом в арабських країнах, то мали б знати, що закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття — там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони”, — зазначив Омелян.

“Але, добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають”, — зіронізував політик.