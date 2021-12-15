Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила: новий штам коронавірусу Omicron поширюється надто швидкими темпами він буквально"захоплює" світ. На сьогодні Omicron виявили вже у 77 країнах.

Про це повідомляє інформаційне агентство BBC.



Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус зібрав пресконференцію, на якій застеріг, що скидати з рахунків Omicron не можна – через його високу здатність поширення системи охорони здоров’я можуть бути знову перевантажені.

Доктор Гебрейєсус висловив занепокоєння тим, що було зроблено недостатньо для розв’язання цього питання і, ймовірно, у багатьох людей хворобу ще не виявлено.



Останні дані ВООЗ свідчать: новий штам коронавірусу, який вперше виявили в Південній Африці в листопаді, стійкіший до наявних вакцин і містить більший ризик повторного зараження, що змушує організацію стверджувати, що рівень ризику залишається дуже високим.