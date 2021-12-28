Про це повідомив перший заступник Голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі”, – написав він.
Микола Поворозник також нагадав, що в столиці тривають обмеження у зв’язку із розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, заборонено користуватися громадським транспортом:
- без негативного ПЛР-тесту на COVID-19,
- експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години,
- документа про повний курс вакцинації,
- документа про отримання однієї дози вакцини від COVID-19,
- “жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифіката,
- документа про одужання.
Також не можна відвідувати ТРЦ особам, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, що мають один із вищезазначених документів.
- Нагадаємо, перший випадок Оmicron в Україні зафіксували 18 грудня 2021 року. Особа, яка інфікувалася цим варіантом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.