Про це повідомив перший заступник Голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі”, – написав він.

Микола Поворозник також нагадав, що в столиці тривають обмеження у зв’язку із розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, заборонено користуватися громадським транспортом:

без негативного ПЛР-тесту на COVID-19,

експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години,

документа про повний курс вакцинації,

документа про отримання однієї дози вакцини від COVID-19,

“жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифіката,

документа про одужання.

Також не можна відвідувати ТРЦ особам, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, що мають один із вищезазначених документів.