Його лист опублікував ведучий російської програми “60 хвилин” Євген Попов.
Мураховський відправив лист медикам берлінської клініки “Шаріте”.
У листі сказано, що як тільки Навальний потрапив до лікарні, омські лікарі також розглядали версію отруєння. Але цей діагноз не підтвердився “через відсутність характерної клінічної картини і в зв’язку з негативними результатами лабораторних тестів”.
“Хочемо зазначити, що зниження рівня холінестерази може бути викликано безліччю причин – як прийомом препаратів, так і ендогенними причинами різного походження”, – написав головний лікар.
Він також вказав, що Навальному давали атропін в зв’язку з “іншими медичними показаннями”.
Як докази Мураховський просить німецьких медиків обмінятися біологічними зразками, “виключно в інтересах пацієнта”.
“Пропонуємо провести обмін зразків біологічних рідин”, – сказано в тексті листа.
Також журналіст показав фрагмент довідки про результати хіміко-токсикологічних досліджень Навального.
У ній написано, що “інгібітори холінестерази не виявлені”.
Це дослідження проводилося 25 серпня.
Як відомо, 26 серпня видання “МК в Омську” опублікувало відкритий лист “від імені медичної спільноти Омської області”.
У ньому сказано, що “прихильники Навального намагаються всіляко очорнити тих, хто врятував йому життя, хоча ніхто з них не був свідком його стану і не знайомий з вузько професійними і вимагають додаткових знань результатами аналізів і обстежень”.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- Нагадаємо, 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омську до Берліну.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.