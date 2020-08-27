Його лист опублікував ведучий російської програми “60 хвилин” Євген Попов.

Мураховський відправив лист медикам берлінської клініки “Шаріте”.

У листі сказано, що як тільки Навальний потрапив до лікарні, омські лікарі також розглядали версію отруєння. Але цей діагноз не підтвердився “через відсутність характерної клінічної картини і в зв’язку з негативними результатами лабораторних тестів”.

“Хочемо зазначити, що зниження рівня холінестерази може бути викликано безліччю причин – як прийомом препаратів, так і ендогенними причинами різного походження”, – написав головний лікар.

Він також вказав, що Навальному давали атропін в зв’язку з “іншими медичними показаннями”.

Як докази Мураховський просить німецьких медиків обмінятися біологічними зразками, “виключно в інтересах пацієнта”.

“Пропонуємо провести обмін зразків біологічних рідин”, – сказано в тексті листа.

Також журналіст показав фрагмент довідки про результати хіміко-токсикологічних досліджень Навального.

У ній написано, що “інгібітори холінестерази не виявлені”.

Це дослідження проводилося 25 серпня.

Як відомо, 26 серпня видання “МК в Омську” опублікувало відкритий лист “від імені медичної спільноти Омської області”.

У ньому сказано, що “прихильники Навального намагаються всіляко очорнити тих, хто врятував йому життя, хоча ніхто з них не був свідком його стану і не знайомий з вузько професійними і вимагають додаткових знань результатами аналізів і обстежень”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.