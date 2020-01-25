Президент України Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Олексія Гончарука "хорошою машиною", у якої ще є запал.

Про це він сказав в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.

Зеленський зазначив, що в очільника уряду “ще є запал”, адже він пропрацював лише чотири місяці.

Його роботу він порівняв з автомобілем.

“Він – хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія”, – сказав Зеленський.

За його словами, країна зараз потребує саме такого прем’єра, як Гончарук, “молодого”.

“Він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить це крісло. Це справедливо”, – зазначив глава держави.