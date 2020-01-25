Про це він сказав в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.
Зеленський зазначив, що в очільника уряду “ще є запал”, адже він пропрацював лише чотири місяці.
Його роботу він порівняв з автомобілем.
“Він – хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія”, – сказав Зеленський.
За його словами, країна зараз потребує саме такого прем’єра, як Гончарук, “молодого”.
“Він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить це крісло. Це справедливо”, – зазначив глава держави.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з певними умовами.