Про це вона заявила в ефірі телеканалу hromadske.

“Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона замала”, – вважає Третьякова.

Вона уточнила, що депутатам нараховують в середньому 42 тисячі гривень на місяць “брутто”, а “на руки” (після вирахування податків) вони отримують 32-35 тисяч в залежності від того, чи брав парламентарій відпустку.

“Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, тому зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають, це один раз в місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити”, – зазначила депутат.

Ще Третьякова назвала більшою проблемою “низькі виплати” на організацію роботи народного депутата.

“Народний депутат зобов’язаний мати юридичну підтримку, організаційну … повинен бути контроль того, що відображається в ЗМІ. Крім того, повинен бути особистий помічник, який буде твій розклад (формувати) … На помічників ця сума, яка надається – 42 тисячі гривень на чотирьох чоловік. Це мало”, – вважає нардеп.