Китайська компанія OnePlus, що є підрозділом BBK Electronics, офіційно представила свої флагманські смартфони OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro, а також годинник OnePlus Watch.

Про це пише Techradar і The Verge.

OnePlus 9 Pro

Основна увага в OnePlus 9 Pro приділяється камері. Пристрій, розроблений у співпраці з Hasselblad, буде оснащений основною камерою на 48 МП і надширокою камерою на 50 МП. Завдяки цьому партнерству надається Natural Color Calibration, функція, яка повинна забезпечити кращу точність передачі кольору і кращу загальну якість фотографій.

У пристрої також буде використовуватися спеціальний датчик Sony IMX 789, який, за словами розробників OnePlus, забезпечить збалансоване висвітлення поряд з вражаючими деталями без необхідності редагування. На цей раз на камері також буде помаранчева кнопка спуску затвора.

Крім того, OnePlus 9 Pro буде оснащений телеоб’єктивом з 3,3-кратним збільшенням і фронтальною камерою на 16 МП, яка, за словами представників компанії, здатна робити більш природні знімки. Смартфон також матиме спеціальний режим Hasselblad Pro, що дозволить користувачам налаштовувати експозицію, баланс білого і багато іншого.

OnePlus 9 Pro зможе знімати в 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду, що дозволить записувати сповільнену зйомку краще, ніж на більшості інших смартфонів.

Що стосується дизайну, пристрій буде мати скляну задню панель, злегка зігнутий екран, алюмінієву рамку і камеру в верхньому лівому кутку екрана телефону.

Дисплей OnePlus 9 Pro підтримує технологію, яку компанія називає Fluid Display 2.0, що представляє собою адаптивну частоту оновлення. Це означає, що телефон може працювати з частотою від 120 Гц до 1 Гц, залежно від того, яке програмне забезпечення використовується. У смартфоні буде використовуватися чіпсет Qualcomm Snapdragon 888, аналогічний тому, що використовується в Samsung Galaxy S21 Ultra.

OnePlus 9 Pro буде оснащений акумулятором ємністю 4500 мАг і провідною зарядкою потужністю 65 Вт, що, за твердженням компанії, дозволить йому пропрацювати цілий день від однієї зарядки.

Вартість пристрою складе 969 доларів за 8 ГБ оперативної пам’яті. Також є модель 12 ГБ, яка коштує 1069 доларів.

OnePlus 9

Незважаючи на те, що OnePlus 9 є стандартним варіантом, він володіє такими ж вражаючими характеристиками і функціями, як і 9 Pro.

У його камері також буде використовуватися та ж технологія Hasselblad. Він також зможе знімати відео 8K зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Основна камера буде на 48 МП, поряд з надшироким об’єктивом на 50 МП, але у цій моделі не буде телеоб’єктива.

Усередині OnePlus 9 буде той же чіпсет Qualcomm Snapdragon 888 і акумулятор ємністю 4500 мАг.

Подробиць про дизайн цього смартфона поки немає, але OnePlus підтвердила, що OnePlus 9 має плоский екран, а не злегка зігнутий дисплей, як у Pro.

Вартість OnePlus 9 стартує з 729 доларів за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті, модель з 12 ГБ ОЗУ буде продаватися за ціною 829 доларів.

OnePlus Watch

OnePlus Watch за розміром буде більше, ніж більшість “розумних” годинників на ринку. Вони будуть зроблені з відполірованого вручну корпусу і сапфірового скла.

Що стосується дисплея, він матиме 1,39-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 320 пікселів на дюйм.

Годинники OnePlus будуть випущені в чорному і сріблястому кольорах. У них будуть: GPS, моніторинг кисню в крові, а також моніторинг рівня стресу. OnePlus заявляє, що пристрій буде мати понад 100 режимів тренувань.

Класична версія OnePlus Watch буде коштувати 159 доларів.