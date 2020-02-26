Про це йдеться в записі, опублікованому на Telegram-каналі “Трубу прорвало”.
14 серпня слідчий ДБР Олег Корецький доповідав тодішньому голові відомства Роману Трубі, що у журналістів НСТУ оперативники встановили прослуховування у справі щодо якогось американського фонду.
У зв’язку з цим у голови НСТУ Зураба Аласанії планувалися обшуки, але Корецький їх “зупинив”, тому що “не довіряв оперативникам”.
Через два тижні, 30 серпня, обшуки все ж відбулися, а міжнародні організації назвали їх “тиском на свободу слова”.
Корецький: У нас така ситуація, яка називається «Аласанія». Національна суспільна телерадіокомпанія. Знаєте про це? Зураб Аласанія
Труба: Ну?
Корецький: Дивіться. У нас є провадження з СБУ-шниками. Там стоять НСРД. Двойки і вся х*рня.
Труба: По чому?
Корецький: По тому, що вони пи*дять гроші американські. Там є фонд на міліард. Суспільне.
Труба: Аласанія – це Аваков!
Корецький: Я не знаю, чи зараз. Ми давніше. Це все починалося раніше, Роман Михайлович. Питання в чому. У нас на НСРД вони достатньо… Я хочу побачити ці НСРД. Максім Резніченко планував на завтра обшука. Я відклав.
Труба: Скільки?
Корецький: Там нещасних вісім обшуків: в квартирі Аласанії. Дивіться, це розстановка цих обшуків… Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали.
Труба: Тут не за це мова йде. Тут мова йде про купівлю якихось відеокамер.
Корецький: Я вам розказую. Це за бабки цього фонду все робиться. Вони пиздять на оцему. Тоесть вони купляють ці камери в 10 раз дороже. І ми це НСРД поставили. Там включаються певні розмови. Але я хочу це НСРД сам послухати. Бо я тут операм не вірю. Розумієте?
- Раніше стало відомо, що співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс “Національної суспільної телерадіокомпанії України” (НСТУ). Слідчі дії пройшли і вдома у голови правління “Громадського” Зураба Аласанії.