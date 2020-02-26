Про це йдеться в записі, опублікованому на Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

14 серпня слідчий ДБР Олег Корецький доповідав тодішньому голові відомства Роману Трубі, що у журналістів НСТУ оперативники встановили прослуховування у справі щодо якогось американського фонду.

У зв’язку з цим у голови НСТУ Зураба Аласанії планувалися обшуки, але Корецький їх “зупинив”, тому що “не довіряв оперативникам”.

Через два тижні, 30 серпня, обшуки все ж відбулися, а міжнародні організації назвали їх “тиском на свободу слова”.

Корецький: У нас така ситуація, яка називається «Аласанія». Національна суспільна телерадіокомпанія. Знаєте про це? Зураб Аласанія

Труба: Ну?

Корецький: Дивіться. У нас є провадження з СБУ-шниками. Там стоять НСРД. Двойки і вся х*рня.

Труба: По чому?

Корецький: По тому, що вони пи*дять гроші американські. Там є фонд на міліард. Суспільне.

Труба: Аласанія – це Аваков!

Корецький: Я не знаю, чи зараз. Ми давніше. Це все починалося раніше, Роман Михайлович. Питання в чому. У нас на НСРД вони достатньо… Я хочу побачити ці НСРД. Максім Резніченко планував на завтра обшука. Я відклав.

Труба: Скільки?

Корецький: Там нещасних вісім обшуків: в квартирі Аласанії. Дивіться, це розстановка цих обшуків… Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали.

Труба: Тут не за це мова йде. Тут мова йде про купівлю якихось відеокамер.

Корецький: Я вам розказую. Це за бабки цього фонду все робиться. Вони пиздять на оцему. Тоесть вони купляють ці камери в 10 раз дороже. І ми це НСРД поставили. Там включаються певні розмови. Але я хочу це НСРД сам послухати. Бо я тут операм не вірю. Розумієте?