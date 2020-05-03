Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

“Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам’ятати, що ті люди (учасники війни, – ред.) Вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. і вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. і подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього , – скажуть, що злякалися “, – заявив Лукашенко.

При цьому Олександр Лукашенко попередив організаторів, що “нікого тягти на цей захід не треба”.

“Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров’я – ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих – тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов”, – підкреслив президент.

Олександр Лукашенко також заявив, що ряд російських депутатів і сенаторів захотіли відвідати парад у Мінську.

“Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити кошти зв’язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про перельоті бажаючих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не закриваємо двері”, – запевнив президент Білорусі.