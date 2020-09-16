20 вересня о 20:00 відбудеться онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" у номінації "Кіносценарії" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Цього року через карантинні умови “Коронація слова” не змогла провести традиційну церемонію нагородження, яка до того ж мала бути святково-ювілейною – конкурсу виповнюється 20 років. 1 липня відбулася онлайн-церемонія номінації “Романи”, і тепер уже йде підготовка до онлайн-церемонії у номінації “Кіносценарії”. Згодом буде відома дата церемоній в інших номінаціях.

Дивіться церемонію онлайн на youtube-каналі “Коронації слова” –

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug

Підписуйтеся на канал, зафіксуйте у записниках дату – 20 вересня о 20:00, і дізнайтеся першими імена авторів кіносценаріїв, з яких у майбутньому постане нове українське кіно.

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує вже 20 років, є найпрестижнішим українським конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.