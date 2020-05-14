CSR Ukraine, експертна організація Центр "Розвиток КСВ" спільно з UNFPA Ukraine, Фондом ООН в галузі народонаселення в Україні за підтримки платформи Challenge Core організовують 21-денний Всеукраїнський онлайн-марафон для молоді Healthy Challenge 2020 (надалі – Марафон) для молоді з різних регіонів України.

Інформаційний партнер – Міністерство молоді та спорту України. Реєстрація через офіційний телеграм-бот – t.me/HealthyChallengeBot

З метою покращення емоційного стану та популяризації здорового способу життя, особливо в умовах поширення COVID-19, відбудеться онлайн-марафон Healthy Challenge для української молоді, який триватиме 21 день (18 травня – 7 червня 2020 року).

Щодня учасники отримуватимуть індивідуальні челенджі (виклики), на тему здорового способу життя, що допомагатимуть “прокачати” здоров’я та провести карантин із користю. Завдання відповідатимуть 5 темам: раціональне харчування, фізична активність, репродуктивне здоров’я, психічне здоров’я та профілактика COVID-19. Після виконання кожного челенджу, необхідно буде завантажити підтвердження виконання (фото, відео або скріншоти) в Телеграм-бот та отримати свої бали. Також бали нараховуватимуться за запрошення друзів та після проходження ними одного з челенджів.

За результатами проведення Марафону щотижня 10 найактивніших учасників зможуть виграти корисні призи від Організаторів: спортивні рюкзаки, ланчбокси, міні-тренажери та пляшки для води. По завершенню Марафону буде оголошено 3-х переможців, які отримають головний приз – фітнес-браслет.

Перелік Переможців буде опубліковано на сайті Програми Healthy Challenge, на офіційній сторінці Healthy Challenge у Facebook та Телеграм-каналі.

Для участі у Healthy Challenge молодь віком 16-25 років має пройти коротку реєстрацію через Телеграм-бота. Після цього учасники/ці отримуватимуть сповіщення про щоденні челенджі.

За детальною інформацією щодо Марафону звертайтесь до Тараса Деркача, координатора Career Hub, Центр “Розвиток КСВ”: [email protected]