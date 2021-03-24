24 березня о 19:00 запрошуємо вас на онлайн Public Talk з Наталкою Ворожбит — авторкою фільму "Погані дороги".

На правах реклами

Поговоримо про роботу над сценарієм, кастинг, зйомки. Також до розмови запросимо акторів й акторок фільму: Вову Гурін , Юрія Кулініча, Зою Барановську, Марину Клімову, Сергію Соловйова.

Наталка Ворожбит — українська режисерка, сценаристка, драматургиня та кураторка. Її творчість належить до напрямку “нова драма”. “Погані дороги” — дебютний фільм режисерки, що виходить в національний прокат після локдауну.

Модерує подію: Ніна Тараруєва

Захід відбувається в межах циклу зустрічей “Кіносереда”. Онлайн-трансляцію українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

Участь у форматі вебінару вільна, за умови попередньої реєстрації.