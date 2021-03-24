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Поговоримо про роботу над сценарієм, кастинг, зйомки. Також до розмови запросимо акторів й акторок фільму: Вову Гурін , Юрія Кулініча, Зою Барановську, Марину Клімову, Сергію Соловйова.
Наталка Ворожбит — українська режисерка, сценаристка, драматургиня та кураторка. Її творчість належить до напрямку “нова драма”. “Погані дороги” — дебютний фільм режисерки, що виходить в національний прокат після локдауну.
Модерує подію: Ніна Тараруєва
Захід відбувається в межах циклу зустрічей “Кіносереда”. Онлайн-трансляцію українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.
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