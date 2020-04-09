Про це повідомляють #Букви.

Так, на початку уроку для п’ятикласників за темою “Другорядні члени речення” вчителька повідомила, що їй в Messenger написав “Мишко Антарктичний”.

Далі вона процитувала нібито його лист:

“Привіт! Пише тобі білий ведмідь з Антарктичного півострова. Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” показували мені твої відеоуроки. І я… плачу. Ти згадуєш про різних тварин, розповідаєш про котів, собак, кролів. А ведмеді? Невже у світі забули про ведмедів? Чекаю на уроки про нас – білих і бурих, великих та малих…”.

Варто зазначити, що білих ведмедів можна зустріти лише в Арктиці, неподалік Північного полюсу. В Антарктиді, біля Південного полюсу, вони не мешкають. Сьогодні в світі налічується близько 20-25 тисяч полярних ведмедів, проте з кожним роком їх стає все менше.

(На відео з 1:43)