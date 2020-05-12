Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" для 1-11 класів хочуть розширити на весь навчальний рік.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, якщо проєкт продовжать, у влади буде більше часу, щоб зробити його ” вдумливіше”.

“Я вважаю, що ми обов’язково повинні його продовжити. Потрібно зробити повноцінний навчальний рік, з 1-го по 11-й клас. Звичайно у нас буде більше часу на підготовку, щоб зробити це не в авральному режимі, а більш вдумливо, з хорошою підготовкою”, – сказав Костюк.

При цьому заступник голови ОП зазначає, що буде складно створити окремий телеканал для проєкту, але матеріали будуть розміщувати на Youtube-каналі Міністерства освіти й науки.

“Знову ж таки, це повноцінно не замінить школу, яку відвідуватимуть. Але користь цього проєкту в іншому. По-перше, доступ до додаткового навчального контенту. Наприклад, комусь не пощастило з учителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або — ти пропустив тему, або щось не зрозумів. Тоді ти можеш відкрити відео і надолужити”, – сказав він.

На думку Костюка, проєкт також може бути корисний і для інших вчителів, оскільки вони будуть дивитися на колег і черпати щось нове в підходах до навчального процесу.