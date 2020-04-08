Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, пісенний конкурс “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу).
Фінал конкурсу повинен був відбутися 16 травня. Однак організатори конкурсу прийняли рішення провести цього дня онлайн-шоу, що отримало назву “Eurovision: Europe Shine A Light”/”Євробачення: Європа, запали світло”.
На конкурсі будуть представлені пісні 41 учасника в неконкурентному форматі. Також учасники концерту виконають хіти конкурсів минулих років. Крім цього, організатори конкурсу обіцяють “безліч сюрпризів для шанувальників і глядачів”.
Вестимуть захід Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.
Тривалість концерту, як очікується, становитиме майже дві години.
Шоу почнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію заходу вестимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. Жителі України зможуть також подивитися концерт у прямому ефірі на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ” та послухати в ефірі “UA: Радіо Промінь”.
Як повідомлялося раніше, щоп’ятниці, починаючи з 3 квітня, організатори скасованого “Євробачення-2020” проводять онлайн-концерти на YouTube.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.
- У 2021 року група Go_A представить Україну на пісенному конкурсі.