Замість скасованого через пандемію конкурсу "Євробачення-2020" відбудеться музичне онлайн-шоу, котре об'єднало учасників з 41 країни.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, пісенний конкурс “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу).

Фінал конкурсу повинен був відбутися 16 травня. Однак організатори конкурсу прийняли рішення провести цього дня онлайн-шоу, що отримало назву “Eurovision: Europe Shine A Light”/”Євробачення: Європа, запали світло”.

На конкурсі будуть представлені пісні 41 учасника в неконкурентному форматі. Також учасники концерту виконають хіти конкурсів минулих років. Крім цього, організатори конкурсу обіцяють “безліч сюрпризів для шанувальників і глядачів”.

Вестимуть захід Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.

Тривалість концерту, як очікується, становитиме майже дві години.

Шоу почнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію заходу вестимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. Жителі України зможуть також подивитися концерт у прямому ефірі на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ” та послухати в ефірі “UA: Радіо Промінь”.

Як повідомлялося раніше, щоп’ятниці, починаючи з 3 квітня, організатори скасованого “Євробачення-2020” проводять онлайн-концерти на YouTube.