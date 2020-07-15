Цього року Міжнародному літературному конкурсу “Коронація слова”, який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема, Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову тощо, виповнюється 20 років. 1 липня відбулася онлайн-церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації “Романи” – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі. Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі “Коронація слова” у номінації “Романи” цього року – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/

Однак через особливість онлайн-церемонії організатори не мали можливості одразу почути враження переможців, тож створили проєкт #КоронаціяОнлайн, у рамках якого планують знайомити з переможцями через зустрічі у такому поширеному зараз онлайн-просторі.

Перша зустріч відбулася минулого тижня – розмова з лауреаткою першої премії Ольгою Саліпою, авторкою переможного роману “Оля” викликала широкий інтерес громадськості. Друга онлайн-зустріч у рамках проєкту #КоронаціяОнлайн відбудеться 15 липня о 19:00 у прямому ефірі на сторінці

Братимуть участь лауреати другої премії “Коронації слова”-2020 у номінації “Романи” Ірина Мельниченко і Вадим Геращенко, співавтори рукопису “Живі. Всупереч”. Модеруватиме зустріч книжкова блогерка і письменниця Оксамитка Блажевська.

Конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого вже 20 років, є найпрестижнішим соціально відповідальним конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен, які видали більше 900 творів сукупним накладом 25 мільйонів примірників, 48 фільмів і 63 п’єси.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу, кіно й театру. І як наслідок – наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру – якісними фільмами і п’єсами.

В оцінках літературознавців (напр. Академіка Миколи Жулинського, директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України): “Коронація слова” створила “Третю хвилю” в історії української новітньої літератури”.

“Коронація слова” – “Унікальний мультикультурний проект, якому немає аналогів у світі” (за словами Пауло Коельйо)

Конкурс не для виданих книжок, а для невиданих раніше рукописів