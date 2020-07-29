Цього разу з читачами зустрінуться лауреати спецвідзнаки від часопису “Час і Події” і Марини Олійник – Анна Софіна і брати Манжос – у прямому ефірі на сторінці конкурсу у Фейсбуці – https://www.facebook.com/koronatsiyaslova.

Модеруватиме зустріч книжкова блогерка і письменниця Оксамитка Блажевська.

Цього року Міжнародному літературному конкурсу “Коронація слова”, який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема, Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову тощо, виповнюється 20 років. 1 липня відбулася онлайн-церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації “Романи” – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі. Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі “Коронація слова” у номінації “Романи” цього року – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/.

Однак через особливість онлайн-церемонії організатори не мали можливості одразу почути враження переможців, тож створили проєкт #КоронаціяОнлайн, у рамках якого планують знайомити з переможцями через зустрічі у такому поширеному зараз онлайн-просторі.

Біографія Анни Софіної

Анна Софіна народилася 19 лютого 1989 року. Проживає у місті Миколаєві, одружена, має доньку, яка і є основним мотиватором до творчих успіхів та розкриття власних талантів. За спеціальністю медсестра і вчитель біології, але ці професії не знайшли відображення у реальному житті, і Анна стала шукати себе в інших галузях. З 2014 року почала записувати казки українською для новонародженої доньки, тим самим вдосконалюючи володіння рідною мовою. Відвідувала навчальні платформи, вебінари, лекції від Літосвіти і розуміла, що натрапила саме на свій шлях. У 2017 році вперше перевірила власні сили з американським марафоном NaNoWriMo і успішно впоралася з цією метою написати 50 тисяч слів за місяць. Так створився рукопис “Лавка продажу дітей”, який у 2020 році отримав спецвідзнаку від часопису “Час і Події” у рамках міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”. Зараз активно шукає видавництво і працює над наступним романом.

Біографія братів Манжос

Брати Манжос – псевдонім двох молодих письменників, рідних братів Тараса та Родіона Федорових. Народилися та виросли вони у Києві. Старший із братів – Тарас – має вищу юридичну освіту, а Родіон – медичну, проте обидвоє наразі працюють у сфері реклами та маркетингу. Читати та любити книжки – пристрасть, сформована ще у дитинстві, а за часів студентства вже з‘явилися перші спроби писати самостійно. “Пророцтво Пушьямітри” – перша завершена книга братів. Ідея її написання народилася ще у 2014 році, на фоні революційних подій у Києві. Коли рукопис був завершений, брати вирішили відправити його на міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, де він був нагороджений спеціальною відзнакою Марини Олійник та часопису “Час і Події”.