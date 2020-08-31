2 вересня о 19:00 відбудеться уже восьма зустріч з переможцями «Коронації слова»-2020.

Цього разу з читачами зустрінуться фіналісти номінації «Романи», співавторки рукопису «Неповторна або Міське бохо»– Світлана Горбань і

Наталя Лапіна – у прямому ефірі на сторінці конкурсу у Фейсбуці – https://www.facebook.com/koronatsiyaslova. Модеруватиме зустріч книжкова блогерка і письменниця Оксамитка Блажевська.

Цього року Міжнародному літературному конкурсу «Коронація слова», який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема,

Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову тощо, виповнюється 20 років. 1 липня відбулася онлайн-

церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації «Романи» – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі.

Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі «Коронація слова» у номінації «Романи» цього року – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/.

Однак через особливість онлайн-церемонії організатори не мали можливості одразу почути враження переможців, тож створили проєкт

#КоронаціяОнлайн, у рамках якого планують знайомити з переможцями через зустрічі у такому поширеному зараз онлайн-просторі.

СВІТЛАНА ГОРБАНЬ

Світлана Петрівна Горбань народилася 7 листопада 1955 року в м. Оха на острові Сахалін. Закінчила Черкаський педагогічний інститут (російська

філологія, 1977; українська філологія, 1995 р.). Працювала в школах м. Черкаси. Прозаїк.

Авторка 9 книг (8 – у співавторстві з Наталею Лапіною), зокрема: “Ловці чарівного вітру”; (2000), “Роковая ошибка магов”; (2002), “Невинна грішниця”; (2003), “Увертюра”; (2004), “Надія: сплутані пазли”; (2011), “Зодчий із пекла”; (2013), “Роман з містом”; (2015), “Якщо полюбиш прокляття” (2017), “І це все, що я хотіла сказати про кохання” (2019), повісті “Апокриф” (журнал “Дніпровські хвилі”, № 1, 1995), низки оповідань.

Лауреатка Першого Всеукраїнського конкурсу гостросюжетного роману “Золотий Бабай” (1999), дипломантка і лауреатка Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова” 2005, 2009, 2015, 2018 і 2020 років. Її оповідання перекладено данською й російською мовами. Членкиня НСПУ з 2010 р.

НАТАЛЯ ЛАПІНА

Лапіна Наталя Петрівна народилася 10 жовтня 1953 року в м. Оха на острові Сахалін. Закінчила Черкаський педагогічний ін-т (російська філологія, 1975) та факультет Харківського педагогічного університету (психологія, 1992). Працювала в школах Тернопільщини та Полтавщини. Прозаїк, поетка, критик.

Авторка 8 книг (усі – у співавторстві зі Світланою Горбань), зокрема: “Ловці чарівного вітру” (2000), “Роковая ошибка магов” (2002), “Невинна грішниця” (2003 ), “Увертюра” (2004), “Надія: сплутані пазли” (2011), “Зодчий із пекла” (2013), “Роман з містом” (2015 ), “Якщо полюбиш прокляття” (2017), повістей “Апокриф” (журнал “Дніпровські хвилі”, № 1, 1995) та “Тисячолітній Кременчук” (збірка “Легенди про козака Івана Кременчука”, 2001), оповідань.

Авторка кільканадцяти статей з питань літератури в періодиці, літературно-художніх збірках та на літературних сайтах.

Лауреатка Першого Всеукраїнського конкурсу гостросюжетного роману “Золотий Бабай” (1999), дипломантка і лауреатка Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова” 2005, 2009, 2015 і 2020 років, переможець регіонального конкурсу “Легенди про козака Івана Кременчука” (2001).

Її оповідання перекладено польською й російською мовами. Член НСПУ з 2010 р.