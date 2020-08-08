Цього разу з читачами зустрінеться фіналістка конкурсу, лауреатка спецвідзнаки “Міжнародний вибір – Нідерланди” Анна Біленька у прямому ефірі на сторінці конкурсу у Фейсбуці – https://www.facebook.com/koronatsiyaslova. Модеруватиме зустріч книжкова блогерка і письменниця Оксамитка Блажевська.

Цього року Міжнародному літературному конкурсу “Коронація слова”, який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема, Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову тощо, виповнюється 20 років.

1 липня відбулася онлайн-церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації “Романи” – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі.

Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі “Коронація слова” у номінації “Романи” цього року – http://koronatsiya.com/post-reliz-peremozhczi-koronaczi%d1%97-slova/

Однак через особливість онлайн-церемонії організатори не мали можливості одразу почути враження переможців, тож створили проєкт #КоронаціяОнлайн, у рамках якого планують знайомити з переможцями через зустрічі у такому поширеному зараз онлайн-просторі.

Біографія Анни Біленької

Авторка роману “Летіла в небі чорна птаха”. Пише сценарії, розробляє контент та маркетинг-стратегії. Пише російською, українською та англійською мовами для вітчизняних і закордонних приватних клієнтів та онлайн-ресурсів: “Українська Правда”, “Inspired”, “Red Cross”. Брала участь у зйомках голландських фільмів як запрошений сценарист, працювала перекладачем на літературному фестивалі “Crossing Boarder” в Гаазі, де перекладала Сергія Жадана. Упродовж останніх п’яти років живе і працює в Нідерландах, завдяки чому дивиться на світ під новим кутом зору. Раз на місяць організовує книжковий та письменницький клуби, танцює сальсу, любить походи в гори та грає на барабанах.