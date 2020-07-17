Цього року Міжнародному літературному конкурсу «Коронація слова», який відкрив чимало талановитих українських письменників, зокрема, Люко Дашвар, Андрія Кокотюху, Ірен Роздобудько, Володимира Лиса, Мілу Іванцову, Василя Шкляра тощо, виповнюється 20 років.

1 липня відбулася онлайн-церемонія, під час якої усі дізналися імена переможців у номінації “Романи” – нових зірок, які засяють на українському літературному небосхилі. Ось тут ви можете дізнатися, хто ж був відзначений на конкурсі “Коронація слова” у номінації “Романи” цього року.

18 липня о 21:00 засновники конкурсу “Коронація слова” Тетяна та Юрій Логуші зустрінуться з усіма під час онлайн-трансляції на Facebook-сторінці “Публічні бібліотеки Солом’янки”. Вони розкажуть про 20-ліття конкурсу, про усі номінації та спецвідзнаки, які виникли за таку довгу історію, про найяскравіших лауреатів конкурсу, які стали відомими в Україні письменниками, про енциклопедію “Коронація слова 2000-2020”, зрештою про те, як цей конкурс вплинув на сучасну українську літературу загалом. Запрошуємо вас долучатися до розмови і ставити свої запитання під онлайн-трансляцією.

Конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого вже 20 років, є найпрестижнішим соціально відповідальним конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен, які видали більше 900 творів сукупним накладом 25 мільйонів примірників, 48 фільмів і 63 п’єси.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу, кіно й театру. І як наслідок – наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру – якісними фільмами і п’єсами.

В оцінках літературознавців (напр. Академіка Миколи Жулинського, директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України): “Коронація слова” створила “Третю хвилю” в історії української новітньої літератури”.

“Коронація слова” – “Унікальний мультикультурний проект, якому немає аналогів у світі” (за словами Пауло Коельйо)

Конкурс не для виданих книжок, а для невиданих раніше рукописів

– Відкритий для всіх: відомих авторів і початківців, майбутніх бестселерів, захоплючої і конкурентноспроможної сучасної літератури

– До співучасті щороку запрошуються: прозаїки, видавці, дистриб’ютори, книгарні, телевізійники, театри, продюсери, поети, композитори, медіа, науковці, світ бізнесу

– Конкурс міжнародний – об’єднує письменників України і діаспори

– Виконує надважливу соціально відповідальну місію для України – розвиваючи літературу, кіно, телебачення, театр та пісню як для дорослих, так і для дітей.