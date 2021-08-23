Правила розміщені на офіційному сайті сервісу.
Днями стало відомо, що OnlyFans заборонить користувачам публікувати будь-який контент із “відверто сексуальними проявами”. Компанія розповіла про причини таких змін.
Згодом було опубліковано нові правила використання платформи, у яких відбито нову заборону, що діятиме з 1 жовтня поточного року.
Згідно з новими правилами, користувачам буде заборонено викладати контент, який показує, просуває, рекламує або посилається на “поведінку відверто сексуального характеру”, а саме:
- фактичний або змодельований статевий акт, включаючи генітальний-генітальний, орально-генітальний, анально-генітальний або орально-анальний, між особами будь-якої статі;
- фактичну або змодельовану мастурбацію;
- будь-яке зображення ануса або геніталій будь-якої людини, яке є екстремальним або образливим (без уточнень);
- реальні або штучні матеріали тілесні рідини, які зазвичай виділяються під час статевого акту.
Як і раніше, заборонено публікувати зображення осіб, що не досягли 18-річного віку, повнолітніх осіб без їхньої згоди, просувати садомазохізм, зоофілію, рекламувати наркотики та зброю тощо.
Видання Bloomberg зазначало, що платформа отримувала схвалення саме через те, що надала секс-працівникам безпечніше місце для роботи. Тепер багато секс-працівниць можуть залишитися без коштів для існування, зазначає CNN.
У США конгресмени вимагають перевірити роботу OnlyFans через публікацію контенту, створеного шляхом сексуальної експлуатації дітей.
Що відомо про OnlyFans?
OnlyFans — платформа для продажу контенту, яка дає змогу людям продавати власні відверті світлини й не лише.
Компанія OnlyFans базується в Міддлсексі (Англія). Керують нею 37-річний Тім Стоклі та його 77-річний батько Гай Стоклі, колишній інвестиційний банкір. У цій самій компанії працює Томас, брат Тіма. Сайт OnlyFans, запущений ними у 2016 році, є шостим сімейним бізнесом Стоклі.
У 2018 році Леонід Радвінський, підприємець з порносайту MyFreeCams, придбав щонайменше 75% материнської компанії OnlyFans, “Фенікс Інтернешнл”. Вартість угоди досі не названо.
Під час пандемії прибуток сервісу виріс на 553%. Штат OnlyFans за рік пандемії збільшився зі 150 до 400 працівників. Понад 300 авторів контенту для платформи вже заробили понад 1 млн доларів.
Популярності сайту сприяють і знаменитості. Торік Beyoncé разом з Megan Thee Stallion записали ремікс на її пісню “Savage”, у якій згадали про цей сервіс, чим підтвердили його високу популярність. Випуск треку призвів до підвищення трафіка сайту на 15%.
Привертають увагу до платформи та заробляють на ній і решта зірок. Зокрема, реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) за шість годин після дебюту на сайті заробила понад 1 млн доларів.
- У вересні 2020 року американська акторка і співачка Белла Торн завантажила на OnlyFans фото в білизні замість оголеного, це обурило її фанатів та призвело до введення сервісом більш жорстких правил.