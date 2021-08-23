Платформа OnlyFans опублікувала нові правила використання, в яких відбито раніше анонсовану заборону на "відверто сексуальний" контент.

Правила розміщені на офіційному сайті сервісу.

Днями стало відомо, що OnlyFans заборонить користувачам публікувати будь-який контент із “відверто сексуальними проявами”. Компанія розповіла про причини таких змін.

Згодом було опубліковано нові правила використання платформи, у яких відбито нову заборону, що діятиме з 1 жовтня поточного року.

Згідно з новими правилами, користувачам буде заборонено викладати контент, який показує, просуває, рекламує або посилається на “поведінку відверто сексуального характеру”, а саме:

фактичний або змодельований статевий акт, включаючи генітальний-генітальний, орально-генітальний, анально-генітальний або орально-анальний, між особами будь-якої статі;

фактичну або змодельовану мастурбацію;

будь-яке зображення ануса або геніталій будь-якої людини, яке є екстремальним або образливим (без уточнень);

реальні або штучні матеріали тілесні рідини, які зазвичай виділяються під час статевого акту.

Як і раніше, заборонено публікувати зображення осіб, що не досягли 18-річного віку, повнолітніх осіб без їхньої згоди, просувати садомазохізм, зоофілію, рекламувати наркотики та зброю тощо.

Видання Bloomberg зазначало, що платформа отримувала схвалення саме через те, що надала секс-працівникам безпечніше місце для роботи. Тепер багато секс-працівниць можуть залишитися без коштів для існування, зазначає CNN.

У США конгресмени вимагають перевірити роботу OnlyFans через публікацію контенту, створеного шляхом сексуальної експлуатації дітей.