OnlyFans передумав блокувати «відверто сексуальний» контент

Що відомо про OnlyFans?

OnlyFans — платформа для продажу контенту, яка дає змогу людям продавати власні відверті світлини й не лише.

Компанія OnlyFans базується в Міддлсексі (Англія). Керують нею 37-річний Тім Стоклі та його 77-річний батько Гай Стоклі, колишній інвестиційний банкір. У цій самій компанії працює Томас, брат Тіма. Сайт OnlyFans, запущений ними у 2016 році, є шостим сімейним бізнесом Стоклі.

У 2018 році Леонід Радвінський, підприємець з порносайту MyFreeCams, придбав щонайменше 75% материнської компанії OnlyFans, “Фенікс Інтернешнл”. Вартість угоди досі не названо.

Під час пандемії прибуток сервісу виріс на 553%. Штат OnlyFans за рік пандемії збільшився зі 150 до 400 працівників. Понад 300 авторів контенту для платформи вже заробили понад 1 млн доларів.

Популярності сайту сприяють і знаменитості. Торік Beyoncé разом з Megan Thee Stallion записали ремікс на її пісню “Savage”, у якій згадали про цей сервіс, чим підтвердили його високу популярність. Випуск треку призвів до підвищення трафіка сайту на 15%.

Привертають увагу до платформи та заробляють на ній і решта зірок. Зокрема, реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) за шість годин після дебюту на сайті заробила понад 1 млн доларів.