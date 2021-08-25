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OnlyFans передумав блокувати «відверто сексуальний» контент

Сервіс OnlyFans передумав змінювати правила для авторів контенту, які передбачали блокування “відверто сексуального” контенту.

Середа, 25 серпня 2021, 18:26

Про це йдеться у заяві OnlyFans, яку опублікували в Twitter.

Рішення заборонити авторам поширювати контент відверто сексуального характеру викликало здивування у користувачів платформи, оскільки OnlyFans стала популярною саме завдяки контенту для дорослих. 

Однак сервіс вирішив скасувати свої плани. Платформа заявила, що й надалі “залишатиметься домом для авторів контенту сексуального характеру”.

“Дякуємо всім, ваші голоси були почуті. Ми отримали гарантії, необхідні для підтримки нашої різноманітної спільноти авторів, і призупинили заплановану на 1 жовтня зміну політики”, – йдеться у заяві.

Незабаром сервіс надішле авторам офіційне повідомлення електронною поштою.

Днями стало відомо, що OnlyFans заборонить користувачам публікувати будь-який контент із “відверто сексуальними проявами”. Компанія розповіла про причини таких змін.

Згодом було опубліковано нові правила використання платформи. Згідно з новими правилами, користувачам планувалося заборонити викладати контент, який показує, просуває, рекламує або посилається на “поведінку відверто сексуального характеру”, а саме:

  • фактичний або змодельований статевий акт, включаючи генітальний-генітальний, орально-генітальний, анально-генітальний або орально-анальний, між особами будь-якої статі;
  • фактичну або змодельовану мастурбацію;
  • будь-яке зображення ануса або геніталій будь-якої людини, яке є екстремальним або образливим (без уточнень);
  • реальні або штучні матеріали тілесні рідини, які зазвичай виділяються під час статевого акту.

Видання Bloomberg зазначало, що платформа отримувала схвалення саме через те, що надала секс-працівникам безпечніше місце для роботи. Тепер багато секс-працівниць можуть залишитися без коштів для існування, зазначає CNN.

У США конгресмени вимагають перевірити роботу OnlyFans через публікацію контенту, створеного шляхом сексуальної експлуатації дітей.

Що відомо про OnlyFans?

OnlyFans — платформа для продажу контенту, яка дає змогу людям продавати власні відверті світлини й не лише.

Компанія OnlyFans базується в Міддлсексі (Англія). Керують нею 37-річний Тім Стоклі та його 77-річний батько Гай Стоклі, колишній інвестиційний банкір. У цій самій компанії працює Томас, брат Тіма. Сайт OnlyFans, запущений ними у 2016 році, є шостим сімейним бізнесом Стоклі.

У 2018 році Леонід Радвінський, підприємець з порносайту MyFreeCams, придбав щонайменше 75% материнської компанії OnlyFans, “Фенікс Інтернешнл”. Вартість угоди досі не названо.

Під час пандемії прибуток сервісу виріс на 553%. Штат OnlyFans за рік пандемії збільшився зі 150 до 400 працівників. Понад 300 авторів контенту для платформи вже заробили понад 1 млн доларів.

Популярності сайту сприяють і знаменитості. Торік Beyoncé разом з Megan Thee Stallion записали ремікс на її пісню “Savage”, у якій згадали про цей сервіс, чим підтвердили його високу популярність. Випуск треку призвів до підвищення трафіка сайту на 15%.

Привертають увагу до платформи та заробляють на ній і решта зірок. Зокрема, реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) за шість годин після дебюту на сайті заробила понад 1 млн доларів.

Теги: OnlyFans, контент для дорослих, політика конфіденційності

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