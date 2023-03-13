Над реміксом пісні "Обійми", кошти з продажу якої підуть на реконструкцію будинків Київської області, разом зі Святославом Вакарчуком та Робертом Дель Ная з Massive Attack також працював Джайлз Дьюлі.

Про це інформує пресслужба United24.

Зазначено, що Джайлз – фотограф, очільник Legacy of War Foundation, документує війну Росії проти України з 2014 року. Він зробив світлини для цифрового та вінілового випусків синглу “Обійми”, дизайн яких розробив Роберт Дель Ная.

“Протягом останніх дванадцяти місяців я був безпосереднім свідком того, як Україна протистояла насильницькому та абсолютно невиправданому російському вторгненню. Від передової на Донбасі до Києва, або ж Львова на заході, – я бачив, як Україна об’єдналася для захисту своїх свобод. Цей трек є набагато більшим, ніж про збір вкрай необхідних коштів для відбудови України. Цей трек – про те, що ми – єдині з країною, яка бореться за свободи, котрі багатьом із нас пощастило сприймати як належне”, – прокоментував Дьюлі.

Як повідомляється, кошти, зібрані з продажу синглу, перекажуть у Legacy of War Foundation. Відтак їх спрямують через United24 на відновлення житлових будинків на Київщині.