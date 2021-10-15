Оновлені моделі MacBook Pro від Apple можуть мати виїмку, яка міститиме вебкамеру, мікрофон та датчик адаптації освітлення.

Про це повідомляє американське видання MacRumors, яке спеціалізується на оглядах техніки Apple.

Нові ноутбуки компанії Apple – MacBook Pro на 14 та 16 дюймів можуть мати виїмку (яку зазвичай називають “чубчиком”). Вона буде стандартного розміру для iPhone 12, а не зменшеною з нової лінійки iPhone 13. Сайт посилається на пост користувача Reddit, в якому йдеться про можливе впровадження “чубчика”.

Замість Face ID, як на iPhone, виїмка MacBook Pro, може містити вебкамеру з роздільною здатністю 1080p (1920х1080), датчик адаптації освітлення True Tone та мікрофон. Цей дизайн виїмки, можливо, буде в оновленому ноутбуці MacBook Air, який вийде у 2022 році.

За інформацією видання, залишається відкритим питання щодо того, як операційна система macOS сприйматиме виїмку, бо вона розташована посеред рядка меню.

Також повідомляється, що вся область клавіатури нового MacBook Pro буде чорною (наразі лише клавіші — чорні, а простір між ним — іншого кольору залежно від корпусу — сріблястий або сірий). Це може стати найбільшою візуальною зміною на клавіатурі відтоді, як компанія Unibody зробила її дизайн понад десять років тому.