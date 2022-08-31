Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Відтепер після оновлення застосунку “Дія” українцям будуть доступні: пенсійні посвідчення, посвідка на тимчасове або постійне проживання, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.
Окрім того, в “Дію” повернули послугу, яка була тимчасово зупинена через повномасштабне вторгнення РФ в Україну – шеринг авто.
Також у застосунок повернули сплату штрафів від Патрульної поліції. З лютого ця функція також була зупинена. Тепер штраф за порушення правил дорожнього руху можна відразу сплати у декілька натискань на смартфоні.
У Мінцифрі зазначили, що згодом також буде відновлено сплату штрафів за фото- та відеофіксацією. “Впевнений, що наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців”, – наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
- Кабмін дозволив українцям використовувати електронні документи з “Дії” за кордоном: перелік країн.
- Застосунок “Дія” прийматиме інформацію про житло, яке було зруйноване російськими загарбниками ще з 2014 року.
- Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо дозволу передавати інформацію про судові засідання та рішення через додаток “Дія”.