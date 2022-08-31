Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтепер після оновлення застосунку “Дія” українцям будуть доступні: пенсійні посвідчення, посвідка на тимчасове або постійне проживання, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.

Окрім того, в “Дію” повернули послугу, яка була тимчасово зупинена через повномасштабне вторгнення РФ в Україну – шеринг авто.

Також у застосунок повернули сплату штрафів від Патрульної поліції. З лютого ця функція також була зупинена. Тепер штраф за порушення правил дорожнього руху можна відразу сплати у декілька натискань на смартфоні.

У Мінцифрі зазначили, що згодом також буде відновлено сплату штрафів за фото- та відеофіксацією. “Впевнений, що наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців”, – наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.