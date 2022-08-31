У застосунку "Дія" зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання та переклад документів англійською.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтепер після оновлення застосунку “Дія” українцям будуть доступні: пенсійні посвідчення, посвідка на тимчасове або постійне проживання, англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.

Окрім того, в “Дію” повернули послугу, яка була тимчасово зупинена через повномасштабне вторгнення РФ в Україну – шеринг авто.

Також у застосунок повернули сплату штрафів від Патрульної поліції. З лютого ця функція також була зупинена. Тепер штраф за порушення правил дорожнього руху можна відразу сплати у декілька натискань на смартфоні.

У Мінцифрі зазначили, що згодом також буде відновлено сплату штрафів за фото- та відеофіксацією. “Впевнений, що наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців”, – наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.