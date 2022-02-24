Наразі оновлено список українських областей, в яких запроваджено комендантську годину.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Комендантська година — необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії рф проти України. Запроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися чинних обмежень.

Діятиме:

‎Київ та Київська область з 22:00 до 7:00

Дніпропетровська область з 22:00 – до 6:00

Черкаська область з 22:00 до 6:00

Вінницька область з 22:00 – до 7:00

Житомирська область з 22:00 до 6:00

Запорізька область з 22:00 – до 6:00

Миколаївська область з 22:00 до 6:00

Одеська область, Березовський район та м. Арциз з 22:00 – до 5:00

Полтавська область з 22:00 – до 6:00

Рівненська область з 22:00 до 6:00

Харківська область з 22:00 – до 6:00

Черкаська область з 22:00 до 6:00

Чернігівська область з 22:00 – до 6:00

Своєю чергою, у Національній поліції повідомили про умови пересування громадян у межах комендантської години.

У пресслужбі Нацполіції наголосили, що 24 лютого в декількох містах України оперативними штабами було прийняте рішення про встановлення комендантської години. Наразі, міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.

Зокрема, запроваджено умови пересування на в’їздах/виїздах з населених пунктів встановлені блок-пости. Поліціянти перевіряють документи осіб, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.

Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.

До Урядового кварталу Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.

“Разом із тим нагадуємо, що потрібно бути готовими до екстреної евакуації в будь-який момент. У разі спрацювання сирени терміново перейти до місць укриття”, – зазначили у повідомленні.