У 2021 році в Україні висадили близько 240 мільйонів деревних рослин. Найбільше дерев висаджено на Житомирщині, де у 2020 році вогонь знищив понад 75 тисяч гектарів лісу.

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, повідомляє пресслужба відомства.

“Цього року підприємства, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин”,– заявив Ю.Болоховець.

Лідер по висадці – Полісся. На Житомирщині висаджено майже 51 млн сіянців. На Волині – 23,3 млн дерев, 29,5 млн висаджено на Рівненщині та 15,6 млн – на Чернігівщині.

При цьому, у лісостепових областях висадили 66,5 млн деревних насаджень, на Київщині – майже 20 млн.

Згідно з даними Держлісагентства, у Карпатах за 2021 рік оновили ліс на 30,3 млн сіянців.

Довідка. У Держлісагентстві повідомляють, що для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг від пилових бур, та збільшення показника лісистості країни до мінімально необхідних 20% потрібно висадити 1 млрд дерев.