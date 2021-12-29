Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, повідомляє пресслужба відомства.
“Цього року підприємства, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин”,– заявив Ю.Болоховець.
Лідер по висадці – Полісся. На Житомирщині висаджено майже 51 млн сіянців. На Волині – 23,3 млн дерев, 29,5 млн висаджено на Рівненщині та 15,6 млн – на Чернігівщині.
При цьому, у лісостепових областях висадили 66,5 млн деревних насаджень, на Київщині – майже 20 млн.
Згідно з даними Держлісагентства, у Карпатах за 2021 рік оновили ліс на 30,3 млн сіянців.
Довідка. У Держлісагентстві повідомляють, що для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг від пилових бур, та збільшення показника лісистості країни до мінімально необхідних 20% потрібно висадити 1 млрд дерев.
- Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський запропонував висадити 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді.
- Також повідомлялось, що Ед Ширан хоче посадити якомога більше дерев, аби “компенсувати вуглецевий слід” після своїх гастролей. Англійський співак, автор пісень, музикант переймається тим, як його світові турне впливають на довкілля. Насадження дерев він вважає одним із найефективніших заходів компенсації негативного впливу концертної діяльності.