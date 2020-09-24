Про це повідомляє France24.

Мета саміту – створити імпульс для конференції ООН зі змін клімату (COP 26). Вона відбудеться в Глазго, в листопаді 2021 року.

Такому рішенню передувала заява президента Китаю Сі Цзіньпіна про те, що найбільший в світі забруднювач парникових газів досягне піку викидів в 2030 році. Про це він сказав ООН.

Крім цього, в ООН стурбовані через те, що світ як і раніше не в силах обмежити глобальне підвищення температури до 1,5 градусів за Цельсієм. Вчені вже не раз говорили про те, що такі кліматичні зміни зроблять великі ділянки на планеті непридатними для життя.

“Генеральний секретар Антоніо Гутерріш і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спільно організовують глобальний захід, на якому зберуться світові лідери … щоб згуртувати набагато більш активні дії і амбіції в сфері клімату”, – сказано в заяві.

Відповідно до кліматичних звітів, концентрації парникових газів досягають рекордних рівнів, що посилює екстремальні явища, включаючи безпрецедентні лісові пожежі, урагани, посухи та повені.