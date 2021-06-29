Місії Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру у всьому світі можуть бути припинені, якщо Генасамблея не узгодить новий бюджет.

Про це повідомляє видання Reuters.

Місії Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру у всьому світі готуються до можливого закриття в четвер, 1 липня, якщо Генеральна Асамблея ООН, що складається зі 193 членів, не зможе узгодити новий річний бюджет в розмірі 6 мільярдів доларів.

Підготовку було рекомендовано розпочати на випадок, якщо новий бюджет не буде прийнятий вчасно. Підготовку ведуть 12 миротворчих місій всесвітньої організації, більшість з яких перебувають в Африці й на Близькому Сході.

Утім, в ООН сподіваються на те, що дійти згоди у питанні бюджету все ж вдасться.

“Ми як і раніше сподіваємося і впевнені, що держави-члени завершать свої переговори”, — сказав Кетрін Поллард, голова відділу стратегії управління, політики та дотримання вимог ООН.

За словами Поллард, якщо останній термін — 30 червня — не буде дотриманий, Генеральний секретар Антоніу Гутерреш зможе витратити гроші лише на охорону активів ООН і забезпечення захисту персоналу і миротворців. Однак останні, як зазначив голова миротворчої діяльності ООН Жан-П’єр Лакруа, будуть сильно обмежені й не зможуть виконувати такі заходи, як захист цивільного населення, допомога в боротьбі з COVID-19, підтримка політичних зусиль і посередництво.