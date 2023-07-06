У Швейцарії цього тижня у межах заходів, організованих технологічним агентством ООН, планують презентувати десятки роботів, у тому числі кілька людиноподібних.

Джерело: Reuters

Як пояснили у виданні, запланована презентація покликана показати потенціал ООН у досягненні 17 Цілей сталого розвитку, які організація прийняла у 2015 році. Їхнім завданням є покращення життя людей та планети.

На заході будуть презентовані розробки Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Зокрема, соціальний робот “Надін”, що здатен імітувати емоції, запам’ятовувати людей, та вже був застосований в роботі з мешканцями будинків для людей похилого віку.

Зазначається, що кульмінаційним моментом дводенного заходу стане перша у світі пресконференція роботів, які відповідатимуть на запитання журналістів у п’ятницю, 7 липня.

“Ідея полягає в тому, щоб показати їхні здібності, можливості та проблеми, щоб розпочати глобальний діалог про робототехніку на благо”, – розповів керівник відділу стратегічної взаємодії Бюро стандартизації телекомунікацій МСЕ Фредерік Вернер.

Також він додав, що роботи можуть популяризуватися в наступні п’ять років так само, як генеративний штучний інтелект (ШІ).

“Ми зараз знаходимося в точці змін, де час автономної роботи, підключення до мережі, штучний інтелект і машинне навчання об’єднаються, щоб зробити робототехніку більш доступною “, – наголосив Вернер.