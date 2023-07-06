Джерело: Reuters
Як пояснили у виданні, запланована презентація покликана показати потенціал ООН у досягненні 17 Цілей сталого розвитку, які організація прийняла у 2015 році. Їхнім завданням є покращення життя людей та планети.
На заході будуть презентовані розробки Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Зокрема, соціальний робот “Надін”, що здатен імітувати емоції, запам’ятовувати людей, та вже був застосований в роботі з мешканцями будинків для людей похилого віку.
Зазначається, що кульмінаційним моментом дводенного заходу стане перша у світі пресконференція роботів, які відповідатимуть на запитання журналістів у п’ятницю, 7 липня.
“Ідея полягає в тому, щоб показати їхні здібності, можливості та проблеми, щоб розпочати глобальний діалог про робототехніку на благо”, – розповів керівник відділу стратегічної взаємодії Бюро стандартизації телекомунікацій МСЕ Фредерік Вернер.
Також він додав, що роботи можуть популяризуватися в наступні п’ять років так само, як генеративний штучний інтелект (ШІ).
“Ми зараз знаходимося в точці змін, де час автономної роботи, підключення до мережі, штучний інтелект і машинне навчання об’єднаються, щоб зробити робототехніку більш доступною “, – наголосив Вернер.
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