Про це повідомляє CNN.

В ООН заявляють, що ситуація в південноукраїнських містах Миколаєві та Херсоні залишається “жахливою” та “критичною”. Лише у Миколаєві майже 250 000 мешканців зіткнулись з проблемами відсутності води, тепла та електроенергії.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що координаторка гуманітарних питань Деніз Браун відвідала два Миколаїв та Херсон на вихідних. За її словами, люди зі звільненого Херсона їдуть до Миколаєва.

“Деякі пункти обігріву вже створено в Миколаєві, щоб допомогти людям, які не можуть обігріти свої домівки. Гуманітарні працівники забезпечують необхідними матеріалами та генераторами, щоб ці місця працювали”, – сказав Дюжаррік.

Щодо Херсону то в ООН наголосили, що за підтримки влади зможуть задовольнити базові потреби мешканців, які залишаються у місті. Однак це за умови, якщо до міста продовжить надходити гуманітарна допомога на такому ж рівні, як і останні два тижні

“Ситуація з водою, опаленням та електрикою, однак, залишається жахливою, хоча електропостачання поступово відновлюється”, – додав речник.

Цього року донори надали через ООН 3,1 мільярда доларів гуманітарної допомоги, але Дюжаррік сказав, що продовження фінансування є важливим для, насамперед у зимові місяці.

“Ми продовжуємо бути стурбовані тяжким становищем цивільного населення в Україні, насамперед з настанням зими. Ми працюємо над тим, щоб підтримати людей послугами та матеріалами, щоб переконатися, що вони можуть бути захищені та зігрітися в ці суворі місяці”, – сказав Дюжаррік.