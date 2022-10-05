В Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що їхня місія з розслідування теракту в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області не може вирушити на територію слідчого ізолятора через "відсутність гарантій безпеки для її учасників".

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 4 жовтня.

За його словами, місії ООН потрібне дозвіл на розслідування. Втім, Дюжаррік не уточнив від якої сторони міжнародна організація очікує гарантій безпеки.

“Ми не можемо направити місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є й логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити”, – сказав Дюжаррік.

На початку вересня 2022 року зазначалося, що ООН має найближчими днями прибути до окупованої РФ Оленівки, де наприкінці липня внаслідок вибуху було вбито понад 50 українських військовополонених.

ДОВІДКА. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.

Тому Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.