Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 4 жовтня.
За його словами, місії ООН потрібне дозвіл на розслідування. Втім, Дюжаррік не уточнив від якої сторони міжнародна організація очікує гарантій безпеки.
“Ми не можемо направити місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є й логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити”, – сказав Дюжаррік.
На початку вересня 2022 року зазначалося, що ООН має найближчими днями прибути до окупованої РФ Оленівки, де наприкінці липня внаслідок вибуху було вбито понад 50 українських військовополонених.
ДОВІДКА. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.
Тому Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.