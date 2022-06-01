З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже 4150 мирних жителів.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своєму новому звіті.

“З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли російські війська здійснили наступ на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 31 травня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 9094 жертви серед цивільного населення країни: 4149 загиблих та 4945 поранених”, – йдеться у повідомленні.

За даними ООН, серед загиблих: 1569 чоловіків, 1034 жінки, 98 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1279 дорослих, стать яких поки що невідома.

Одержали поранення: 986 чоловіків, 671 жінка, 115 дівчаток та 140 хлопчиків, а також 168 дітей та 2865 дорослих, стать яких невідома.

У Донецькій та Луганській областях: 5196 постраждалих, серед них: 2371 загиблих і 2825 поранених.

На підконтрольній Україні території: 4467 постраждалих, серед них: 2225 загиблих і 2242 поранених.

На території, контрольованій російськими військовими: 729 постраждалих, серед них: 146 вбитих і 583 поранених.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї: обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де наразі тривають бойові дії, затримується. Натомість багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується таких міст, як Маріуполь, Ізюм та Попасна, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.