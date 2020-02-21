Про це повідомляється в заяві ООН, опублікованій у Facebook.
“Атака на евакуйованих громадян України минулої ночі в Полтаві не заслуговує місця в сьогоднішній Україні. Ці чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу гідності та безпечного повернення в Україну. ООН засуджує насильство і закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки для всіх, кого торкнулася ця ситуація”, – сказано в заяві.
Також в ООН заявили, що готові далі підтримувати український уряд в стримуванні атипового китайського коронавірусу.
“У нашому крихкому і розділеному світі здоров’я є однією з декількох зон, що пропонують можливості для країн працювати разом”, – йдеться в заяві.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.