В Організації об'єднаних націй засудили напад на евакуйованих з Китаю українців в місті Старі Санжари Полтавської області.

Про це повідомляється в заяві ООН, опублікованій у Facebook.

“Атака на евакуйованих громадян України минулої ночі в Полтаві не заслуговує місця в сьогоднішній Україні. Ці чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують на повагу гідності та безпечного повернення в Україну. ООН засуджує насильство і закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки для всіх, кого торкнулася ця ситуація”, – сказано в заяві.

Також в ООН заявили, що готові далі підтримувати український уряд в стримуванні атипового китайського коронавірусу.

“У нашому крихкому і розділеному світі здоров’я є однією з декількох зон, що пропонують можливості для країн працювати разом”, – йдеться в заяві.