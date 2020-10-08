Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш опублікував новий звіт про анексований Крим. У документі проаналізовано ситуацію з правами людини на окупованому півострові, а також висунуті вимоги до Російської Федерації.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

Чиновниця зазначила, що ООН вимагає припинення затримань, тортур і примусового переселення жителів Криму, забезпечення свободи слова та релігії, а також скасувати заборони Меджлісу.

“Росія повинна забезпечити освіту українською мовою, припинити призов українців в ЗС РФ, відновити майнові права осіб, позбавлених титулу в результаті “націоналізації”. Все це буде частиною нової кримської резолюції Генасамблеї ООН”, – зазначила Джапарова.