Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.
Чиновниця зазначила, що ООН вимагає припинення затримань, тортур і примусового переселення жителів Криму, забезпечення свободи слова та релігії, а також скасувати заборони Меджлісу.
“Росія повинна забезпечити освіту українською мовою, припинити призов українців в ЗС РФ, відновити майнові права осіб, позбавлених титулу в результаті “націоналізації”. Все це буде частиною нової кримської резолюції Генасамблеї ООН”, – зазначила Джапарова.
- Нагадаємо, що 1 жовтня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через зведення так званого Керченського моста в окупованому Криму. У список включили дві фізичні особи і чотири компанії. Раніше Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму.