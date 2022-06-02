Про це пише турецьке держагентство Anadolu із посиланням на коментар речника генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав повідомлення глави МЗС Туреччини про перейменування. Дюжаррик заявив, що зміна назви країни набирає чинності з моменту отримання листа.
Відтепер назва Türkiye (“Тюркіє”) використовуватиметься на всіх міжнародних форумах та в офіційних документах, де раніше застосовувалися різні етноніми (Turkey, Turkei, Turquie тощо).
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив напередодні у Twitter, що Анкара подала офіційний запит до ООН, щоб змінити написання назви країни іноземними мовами.
Дипломат зазначив, що нововведення ухвалено в рамках кроків Анкари, націлених на підвищення престижу країни на міжнародній арені.
“Процес, який ми розпочали під керівництвом президента Реджепа Тайїпа Ердогана для підвищення престижу бренду нашої країни, добігає кінця. Листом, який я направив сьогодні, на ім’я Генерального секретаря ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye. Нехай це піде нам на благо!” – зазначив Чавушоглу.
- Нагадаємо, Туреччина погодилася безоплатно надати Україні Bayraktar. Раніше жителі Литви об’єдналися та зібрали на сучасний безпілотний апарат 4,7 мільйона доларів.
- За даними дипломатів, генсек ООН Антоніу Гутерреш проводить перемовини з РФ, Туреччиною та іншими державами, щоб відновити експорт продуктів з України на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Одна із пропозицій Гутерреша – послабити санкції проти РФ, аби відновити експорт з України.