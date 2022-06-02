ООН задовольнила офіційний запит Туреччини на зміну написання назви країни іноземними мовами на Türkiye.

Про це пише турецьке держагентство Anadolu із посиланням на коментар речника генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав повідомлення глави МЗС Туреччини про перейменування. Дюжаррик заявив, що зміна назви країни набирає чинності з моменту отримання листа.

Відтепер назва Türkiye (“Тюркіє”) використовуватиметься на всіх міжнародних форумах та в офіційних документах, де раніше застосовувалися різні етноніми (Turkey, Turkei, Turquie тощо).

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив напередодні у Twitter, що Анкара подала офіційний запит до ООН, щоб змінити написання назви країни іноземними мовами.

Дипломат зазначив, що нововведення ухвалено в рамках кроків Анкари, націлених на підвищення престижу країни на міжнародній арені.