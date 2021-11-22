У понеділок Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала міжнародну спільноту до підтримки банків Афганістану, оскільки в країні зростає кількість людей, які не здатні виплачувати позики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними ООН, скорочення вкладів та нестача готівкової ліквідності можуть призвести до краху фінансової системи Афганістану протягом кількох місяців.

У звіті ПРООН про банківську та фінансову систему Афганістану йдеться про те, що крах банківської системи та негативні соціальні наслідки від того “будуть колосальними”.

Після того, як до влади прийшли таліби, економіка країни опинилася у стані вільного падіння, що створило серйозне навантаження на банківську систему. Банки встановили щотижневі ліміти на зняття коштів, щоби зупинити скорочення депозитів.

Знайти спосіб запобігти краху економіки ускладнюють міжнародні санкції щодо лідерів “Талібану”.

“Нам потрібно знайти спосіб переконатися, що, якщо ми підтримуємо банківський сектор, ми не підтримуємо Талібан. Ми знаходимося в такій жахливій ситуації, що нам потрібно думати про всі можливі варіанти і мислити нестандартно. Те, що три місяці тому здавалося немислимим, тепер має стати мислимим”, – сказав Reuters Абдалла аль Дардарі, голова ПРООН в Афганістані.

Банківська система Афганістану була вразлива ще до приходу до влади талібів. Але з того часу мільярди доларів афганських активів були заморожені за кордоном.