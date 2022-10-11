Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда працюють над продовженням "зернової ініціативи" ще на рік, адже термін дії угоди закінчується наприкінці листопада 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві розповіли, що в Організації Об’єднаних Націй розглядають можливість продовження та розширення “зернового коридору”. Про це стало відомо під час засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбулося 10 жовтня.

Варто зазначити, що термін дії угоди про можливість експорту українського зерна, яка була укладена на 120 днів за посередництва ООН, завершується наприкінці листопада цього року.

Президент асамблеї ООН Чаба Кьорьоші під час своєї промови заявив: “Ми діятимемо разом для повного здійснення життєво важливих постачань продовольства з українських портів”.

У Мінагрополітики наголосили, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда вже працюють над продовженням “зернової ініціативи” на рік.

“Генеральний секретар і його команда ведуть інтенсивні перемовини з цих питань. Пан Гутерреш і команда наполегливо працюють над розширеною Чорноморською зерновою ініціативою”, – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Своєю чергою, генеральний секретар ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс зауважив: “Відкриття Чорноморського маршруту є нашим найкращим вибором для подолання глобального голоду”.

Тим часом Європейська Бізнес Асоціація звернулася до ООН та Туреччини із закликом продовжити термін дії “зернової угоди” та додати до переліку портів Миколаївський портовий вузол.

Станом на 11 жовтня в межах реалізації “зернової ініціативи” з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.