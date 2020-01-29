Представництво ООН в Україні презентувало свій план гуманітарної допомоги Донбасу на суму 158 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сторінці представництва в Twitter.

Уточнюється, що виділені кошти підуть на допомогу українським громадянам по обидва боки сьогоднішньої лінії розмежування на Донбасі.

“Терміново необхідно 158 мільйонів доларів, щоб допомогти людям на сході України вижити. Фінансування буде спрямовано на задоволення основних потреб сімей по обидва боки лінії зіткнення, особливо найбільш вразливих”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що допомога виділена в рамках запуску Плану гуманітарного реагування на 2020 рік.