26 квітня в ООН відбулося голосування, де згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто проголосував "за" були Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Резолюцію про співпрацю з Радою Європи, де згадана військова агресія Росії проти України, було ухвалено 122 голосами. Проти проголосувати п’ять країн, серед яких Білорусь, Росія, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

За словами постпреда України при ООН, спроба Росії зняти згадку в резолюції про війну провалилася.