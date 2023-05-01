Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Резолюцію про співпрацю з Радою Європи, де згадана військова агресія Росії проти України, було ухвалено 122 голосами. Проти проголосувати п’ять країн, серед яких Білорусь, Росія, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.
За словами постпреда України при ООН, спроба Росії зняти згадку в резолюції про війну провалилася.
“Проти резолюції проголосували п’ять відомих борців з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР”, – написав він.
Крім того, утрималися від голосування Еритрея, Іран, Ірак та низка інших країн. Загалом не брали участь в голосування 18 країн.
- Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перед засіданням Ради Безпеки ООН у понеділок, 24 квітня, заявила, що РФ своїми діями “поцілила в саму суть статуту організації”.