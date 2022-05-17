За даними дипломатів, генсек ООН Антоніу Гутерреш проводить перемовини з Росією, Туреччиною та іншими державами, щоб відновити експорт продуктів з України на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Одна із пропозицій Гутерреша - послабити санкції проти РФ, аби відновити експорт з України.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російські окупанти заблокували українські порти з метою ослаблення Києва. Через дії росіян Україна втратила можливість експортувати свої товари морем, що може привести до голоду в інших країнах.

Щоб врегулювати ситуацію, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Кремля з проханням дозволити поставки українського зерна. Взамін він запропонував Москві послабити санкції щодо експорту калійних добрив з Росії та Білорусі.

Як повідомляють дипломати, наразі РФ не проводить серйозних перемовин щодо такої пропозиції. А от Туреччина готова брати участь у домовленостях. Зокрема турецька влада не проти допомогти у знешкоджені мін у Чорному морі та в управлінні судноплавством.

Росія та Білорусь є основними постачальниками калію – поживної речовини для рослин, яка забезпечує хороший урожай в інших країнах світу. Проте з початку повномасштабної війни калій з РФ та РБ заборонено експортувати. Тому генсек ООН сподівається подолати ці санкції, аби повернути російський та білоруський калій на світовий ринок. Він вважає, що їх можна скасувати, якщо Росія розблокує експорт зерна з України.

Зазначається, що Україна є одним із найбільших експортерів зерна. Зокрема у сезоні 2020-2021 рр, Україна експортувала 41,5 мільйона метричних тонн кукурудзи та пшениці: понад 95% було відправлено морем.

Тому в ООН побоюються, що через блокаду чорноморських портів України та проблеми у сільськогосподарській промисловості через війну, у бідних країнах, які залежать від українського зерна, розпочнеться зростання цін та потенційний дефіцит товарів, що може призвести до конфліктів. Ціни на пшеницю там вже досягли рекордних після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Варто зазначити, що представництва ООН в Україні та Росії відмовились від коментарів щодо цієї ситуації. Також нічого не коментує і посольство Туреччини у Вашингтоні.

Водночас Антоніу Гутерреш на перемовинах минулого тижня у Відні заявив, що ООН повинна знайти спосіб відновити постачання продуктів з України та добрив з Росії на світовий ринок, навіть попри війну.