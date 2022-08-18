Організація Об'єднаних Націй проведе розслідування вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого наприкінці липня загинули десятки українських військовополонених, які там знаходилися. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Про це інформує видання DW.

18 серпня у Львові Гутерреш наголосив, що організація продовжить роботу над тим, щоб отримати необхідні гарантії безпечного доступу до об’єкта та всіх інших місць.

У західноукраїнському місті відбулася тристороння зустріч голови ООН з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Після її завершення Антоніу Гутерреш назвав угоду про експорт зерна “лише початком” позитивної тенденції.

“Людям необхідний мир”, – зауважив він, нагадавши про велику кількість загиблих, масштабні руйнування та серйозні порушення прав людини під час розв’язаної РФ війни проти України. Гутерреш закликав покласти край цій війні дипломатичним шляхом.

На зустрічі сторони “домовлялися про продовження координації щодо реалізації зернової ініціативи”, а також обговорили проблему примусової депортації українців до РФ та звільнення українських військовополонених та медиків.

“Україна готова і надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки”, – запевнив Зеленський.

Однією з головних тем обговорення була ситуація на захопленій російськими військами Запорізької АЕС і обстріли станції, що тривають. Зеленський наголосив, що цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН зобов’язана забезпечити збереження цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.

За підсумками переговорів Зеленського з Ердоганом підписано меморандум про участь Туреччини у повоєнному відновленні України. Першим проєктом може стати будівництво мосту у селі Романівка Київської області, який поєднував Бучу та Ірпінь зі столицею та був зруйнований у перші дні війни.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков подякував турецьким партнерам за готовність до співпраці у відновленні зруйнованої РФ інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг та мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер.

Своєю чергою, український президент назвав візит Ердогана до України “вагомим меседжем підтримки з боку такої потужної країни”. Крім того, сторони обговорили “можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабне злодійство РФ зерна на тимчасово окупованій території України”, а також питання оборонної взаємодії.

Реджеп Таїп Ердоган заявив про загрозу нової ядерної катастрофи в Україні.

“Ми не хочемо побачити новий Чорнобиль”, – наголосив він. Турецький президент також зазначив, що вірить у можливість урегулювання конфлікту “за столом переговорів”.

У день зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана у Львові проходила акція протесту, учасники якої закликали врятувати українських військовополонених та визнати РФ державою-терористкою. Вони заявили про бездіяльність ООН та інших міжнародних організацій у проблемі звільнення захисників маріупольського заводу “Азовсталь”, які перебувають у полоні на території так званої “ДНР”.