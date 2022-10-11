Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за відхилення заклику РФ до органу зі 193 членів провести таємне голосування щодо того, чи засуджувати кроки Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.

Про це пише Reuters.

Генеральна Асамблея 107 голосами “за” вирішила провести публічне, а не таємне, щодо проєкту резолюції, яка засуджує російські “незаконні так звані референдуми” та “спробу незаконної анексії”. Дипломати зазначили, що голосування за резолюцію, ймовірно, відбудеться в 12-13 жовтня.

Лише 13 країн виступили проти проведення публічного голосування щодо проєкту резолюції, ще 39 країн утрималися, решта, включаючи РФ та Китай, не голосували.

РФ стверджувала, що країнам може бути “дуже складно висловлюватися публічно”. Під час зустрічі в понеділок посол РФ в ООН Василь Небензя поставив під сумнів спробу засудити Москву.

“Яке це має відношення до миру та безпеки чи спроб врегулювати конфлікти?”, – сказав Небензя, описуючи це як “ще один крок до розколу та ескалації, що, я впевнений, не є тим, що потрібно абсолютній більшості держав у цій залі”.

Після того, як Генеральна Асамблея вирішила провести публічне голосування щодо проєкту резолюції, РФ негайно спробувала змусити орган повторно розглянути це питання, але спроба виявилась абсолютно марною.

Москва оголосила про анексію чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької – після проведення так званих референдумів. Україна та союзники засудили голосування як “незаконне та примусове”.

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН закликає країни не визнавати дії РФ та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше Велика Британія відхилила заклик РФ щодо таємного голосування на Генеральній Асамблеї ООН з приводу псевдореферендумів, які були проведені РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах РФ при ЄС Кирила Логвінова. У блоці висловили рішуче засудження через анексію частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ. “Ці рішення РФ є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначили у повідомленні.