Російська Федерація продовжує порушувати свої зобов'язання як окупуюча держава, призиваючи жителів Криму на військову службу.

Про це повідомили в Моніторингової місії ООН з прав людини.

За інформацією місії, за минулий рік російські правоохоронці відкрили 25 кримінальних проваджень щодо жителів незаконно анексованого Кримського півострова, пов’язаних з ухиленням від призову в Збройні Сили РФ.

“Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США. Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу, ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення; серед цих проваджень було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки”, — йдеться в повідомленні місії.

Це є порушенням зобов’язань держави-окупанта, яким є Російська Федерація. Місія ООН закликала РФ припинити примусовий призов громадян та покласти край кримінальному переслідуванню жителів Криму за ухилення від призову на військову службу.