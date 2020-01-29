Про це повідомили в Моніторингової місії ООН з прав людини.
За інформацією місії, за минулий рік російські правоохоронці відкрили 25 кримінальних проваджень щодо жителів незаконно анексованого Кримського півострова, пов’язаних з ухиленням від призову в Збройні Сили РФ.
“Засуджених оштрафували в кримінальному порядку на суми в еквіваленті від 243 до 810 доларів США. Перша справа про ухилення від призову на військову службу в Криму стала нам відома у 2017 році. З того часу, ми ідентифікували щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення; серед цих проваджень було оприлюднено щонайменше 32 обвинувальні вироки”, — йдеться в повідомленні місії.
Це є порушенням зобов’язань держави-окупанта, яким є Російська Федерація. Місія ООН закликала РФ припинити примусовий призов громадян та покласти край кримінальному переслідуванню жителів Криму за ухилення від призову на військову службу.
- Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо імплементації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, якою Росію визнано “неминучим джерелом загроз”.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.