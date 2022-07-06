Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала новий проєкт на суму 17 мільйонів доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою цього проєкту є відновлення потужностей для зберігання зерна та функціональності ланцюжків постачання від збирання врожаю до експорту. А також збереження виробничого потенціалу українських фермерів для забезпечення безперервності виробництва у майбутньому.

Проєкт фінансується Японією та реалізується спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

“Українські фермери годують себе, свої громади та ще мільйони людей по всьому світу. Забезпечення можливості для продовження ними виробництва, безпечного зберігання та отримання доступу до альтернативних ринків для продажу своєї продукції має дуже важливе значення для доступу до продовольства, збереження засобів до існування, зміцнення продовольчої безпеки в Україні та забезпечення інших країн, що залежать від імпорту, стабільними та достатнім постачанням зерна за прийнятною ціною”, – заявив Рейн Паульсен, директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості.

Нагадаємо, що Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів зерна. Таким чином щороку вона поставляє на світовий ринок понад 45 мільйонів тонн зерна.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, через блокування чорноморських портів в країні все ще знаходиться 18 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових та олійних культур, які очікують відправлення на експорт.

У 2022 році Україна планує зібрати до 60 мільйонів тонн зерна. Але сповільнений експорт не дозволяє вивільнити площі для зберігання нового врожаю. Оскільки 30% наявної місткості зерносховищ заповнені урожаєм, який був зібраний минулого року.

За словами голови офісу ФАО в Україні П’єра Вотьє, у межах реалізації цього проєкту продовольча та сільськогосподарська організація ООН займеться розв’язання проблеми дефіциту сховищ через забезпечення дрібних виробників поліетиленовими рукавами для зберігання зерна, обладнанням для завантаження та розвантаження зерна. А також постачання середнім виробникам і асоціаціям різних модульних контейнерів для зберігання. До того ж він зазначив, що підтримку буде надано фермерам у десяти областях України: на сході, півдні, центрі та півночі країни.

Окрім того, проєкт надаватиме технічну підтримку уряду для створення альтернативних маршрутів експорту зерна та сприятиме швидкому нарощуванню технічного потенціалу лабораторії в Ізмаїлі, яка дозволить фермерам дотримуватись міжнародних стандартів. Зокрема, здійснювати перевірку якості тваринної та харчової продукції на безпеку та сертифікацію.

Нагадаємо, що продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) працює в Україні з 2003 року, і починаючи з 2015 року її діяльність була зосереджена на проєктах з надання екстреної допомоги та розвитку.