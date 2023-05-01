26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Резолюцію про співпрацю з Радою Європи, де згадано військову агресію Росії проти України, було ухвалено 122 голосами. Проти проголосувати лише п’ять країн, зокрема Білорусь, Росія, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

За словами постпреда України при ООН, спроба Росії зняти згадку в резолюції про війну провалилася.