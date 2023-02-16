Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН голосуватиме за проєкт резолюції, в якому наголосить на необхідності "якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні" відповідно до установчого Статуту ООН.

Про це повідомляє Reuters.

В резолюції організація вимагатиме від РФ вивести свої війська з території України та закличе до припинення бойових дій. У такий спосіб Україна разом із союзниками сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію країни-агресора. Для цього майже три чверті членів Генеральної Асамблеї мають підтримати резолюцію.

За словами посла Європейського Союзу Улофа Скуга, який допомагав керувати розробкою резолюції Генеральної Асамблеї, прихильники резолюції розраховують на дуже широку підтримку з боку членів.

“На карту поставлена не тільки доля України, а й повага незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної держави”, – додав він.

Згідно з планом української сторони, проєкт Генеральної Асамблеї має закріпити мирний план із 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Втім, дипломати заявили, що проєкт спрощено для отримання якомога більшої підтримки, пише Reuters.